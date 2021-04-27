شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بعض الميل الهابط ليختبر أرضية الدعم التي شكّلها فوق مستوى 0.7765، ويحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى كشرط أول لاستمرار الارتفاع المتوقع للفترة القادمة، والأهم الثبات فوق مستوى 0.7720، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي تستهدف مستويات 0.7835 ثم 0.7900 كمحطات رئيسية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7765 والمقاومة 0.7860

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد