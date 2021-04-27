شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط اختراقاً أولياً لمستوى 62.20 ويحاول الثبات فوقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتفعيل السيناريو الإيجابي الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 65.60، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي فوق المستوى الأول لتأكيد استمرار الارتفاع خلال الجلسات القادمة.

لذلك، سنستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق المقاومة المذكورة أو كسر الدعم 61.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.60 والمقاومة 63.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي