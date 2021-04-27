شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الذهب للضغط على دعم القناة الصاعدة، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم بشرط الثبات فوق 1773.00 والأهم فوق 1765.00، حيث إن كسر هذه المستويات سيدفع السعر للتحول نحو الانخفاض، بينما تتواجد أهداف الموجة الصاعدة المتوقعة عند 1800.00 ثم 1838.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1765.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد