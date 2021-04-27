شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي الآن ليختبر الدعم المحوري 1.2064، ويحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى وفوق دعم القناة الصاعدة الذي يتواجد الآن عند 1.2035 ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.2170.

نشير إلى أن كسر 1.2035 سيضغط على السعر لتحقيق انخفاض إضافي يستهدف اختبار مستوى 1.1975 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2020 والمقاومة 1.2180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد