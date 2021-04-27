شكرا لقرائتكم خبر عن باتك للاستثمار تستحوذ على حصص إضافية بنسبة 40% من رأس مال تابعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية "مبرد" عن الاستحواذ على حصص إضافية تمثل نسبة 40% من رأس مال شركتها التابعة (شركة تكنولوجيا الشفاء المحدودة)، لتكون مملوكة لها بنسبة 100%.

وأكدت باتك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن قيمة الصفقة تبلغ 40 ألف ريال، علماً بأنه سيتم تمويل الصفقة نقداً من موارد الشركة الذاتية.

وتتوقع الشركة بأن يظهر الأثر المالي للاستحواذ ابتداءً من العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2021.

وحققت الشركة صافي خسائر بلغ 12.9 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 6.9 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2020 إلى الزيادة في تكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة بنسبة 662% حيث بلغ مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة المكون خلال العام 2020 مبلغ 11.750 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2.330 مليون ريال للعام 2019.

وانخفضت المبيعات إلى 497.9 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 463.9 مليون ريال خلال العام 2019.