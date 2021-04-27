شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "زهرة الواحة" تُقر توزيع ريال للسهم عن العام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة زهرة الواحة للتجارة، بجلستها المنعقدة أمس الإثنين، الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020، بقيمة 15 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 15 مليون سهم، بواقع 1 ريال لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من قيمة السهم الاسمية.

وفوضت الجمعية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 40.572 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 56.6 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض المبيعات بسبب انخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة 17.52% متاثرة بانخفاض اسعار المواد الخام الرئيسية التى هى العنصر الرئيسى فى تحديد اسعار البيع.

وانخفضت المبيعات إلى 424.9 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 519.8 مليون ريال خلال العام 2019.

وفي المُقابل، ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 5.82% بسبب ارتفاع مصاريف النقل بنسبة 6.75%، بالإضافة إلأى ارتفاع مصروف مخصص الزكاة بنسبة 82.20% بسبب سداد فروق الربوط الزكوية عن الاعوام من 2016 الى 2018.