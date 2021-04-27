شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "سابتكو" تُقر عدم توزيع أرباح عن 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، بجلستها المنعقدة أمس الإثنين، الموافقة على مُقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن عدم توزيع الأرباح يأتي بهدف دعم السيولة النقدية والمركز المالي للشركة.

هذا وصدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، فيما أبرأت الجمعية ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

ووافقت الجمعية على استخدام مبلغ 22 مليون ريال من الاحتياطي الاتفاقي البالغ 42.730 مليون ريال لإطفاء كامل الخسائر المتراكمة والتي تمثل ما نسبته 1.76% من رأس المال.

كذلك أقرت الجمعية الموافقة على تحويل مبلغ 20.663 مليون ريال من الاحتياطي الاتفاقي البالغ 42.730 مليون ريال لحساب الأرباح المبقاة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت لتحقيق الخسائر خلال الربع العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان سابق، إنها حققت صافي خسائر بلغ 377.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 33.9 ليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2020 إلى انخفاض إيرادات النشاط نتيجة لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجهات الرسمية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى تسجيل هبوط في قيمة موجودات محتفظ بها للبيع.

وتراجعت الإيرادات إلى 1.2 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل إيرادات بلغت 1.7 مليار ريال خلال العام 2019.