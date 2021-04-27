شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الاتصالات السعودية" تُقر توزيع أرباح نقدية إضافية بقيمة 2 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الاتصالات السعودية، بجلستها المنعقدة أمس الإثنين، الموافقة على توزيع أرباح نقدية إضافية على مساهمي الشركة عن عام 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الأرباح الإضافية قيمتها 2 مليار ريال، موزعة على 2 مليار سهم وبقيمة ريال واحد للسهم.

وحسب بيان الشركة ستكون أحقية توزيعات الأرباح النقدية الإضافية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يتم صرف الأرباح في 24 مايو المُقبل.

والجدير بالذكر أن إجمالي التوزيعات النقدية لعام 2020 (بعد الموافقة على توزيع أرباح نقدية إضافية) ستبلغ 5 ريال للسهم والتي تمثل نسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام 2020، بقيمة 2 مليار ريال، بواقع ريال للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 10% من قيمة السهم الاسمية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 11.1 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 10.7 مليار ريال خلال العام 2019.