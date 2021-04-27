شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "البحري" تُقر توزيع أرباح بـ 393.8 مليون ريال عن النصف الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بجلستها المنعقدة أمس الإثنين، الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020، بقيمة 393.750 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 393.750 مليون سهم، بواقع 1 ريال لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من قيمة السهم الاسمية.

وفوضت الجمعية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 77.5 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 249.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الرابع إلى الإنخفاض في العوائد من عدة قطاعات وبشكلٍ رئيسي من قطاع النفط، وذلك بسبب إنخفاض معدلات أسعار النقل بالإضافة لإنخفاض عمليات النقل.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.6 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 620.7 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.