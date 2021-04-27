شكرا لقرائتكم خبر عن رغم خسائره المفاجئة من انهيار أرشيجوس.. «يو بي إس» يحافظ على ربح قوي في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك «يو.بي.إس»، الثلاثاء، عن خسارة مفاجئة قدرها 774 مليون دولار بفعل انهيار صندوق الاستثمار الأمريكي أرشيجوس، ما بدد جزئياً، بريق ارتفاع الأرباح الفصلية لأكبر مدير للثروة في العالم 14 في المئة، متجاوزاً التوقعات.

والخسارة التي مني بها أكبر بنك سويسري من أرشيجوس لا يزال صداها يتردد في القطاع المصرفي العالمي، إذ أعلن نومورا الياباني عن أكبر خسارة فصلية في عقد نتيجة التعاملات مع الصندوق.

ورغم ذلك، بلغ صافي الربح 1.824 مليار في أول ثلاثة أشهر من 2021 متجاوزاً متوسط التوقعات بربح 1.591 مليار في استطلاع أجراه البنك لتوقعات 20 محللاً.

وحقق البنك أرباحاً قبل حساب الضرائب أعلى من التوقعات، إذ ساهمت زيادات بفضل تعاملات محمومة والنتائج القوية التي تحققت في بداية أزمة فيروس كورونا في العام الماضي، في تعويض الخسارة من أرشيجوس.

وهبطت أرباح الاستثمار قبل الضرائب 42 في المئة بفعل خسارة أرشيجوس، ونمو أكثر تواضعاً للإيرادات في بقية أنشطة التداول.

وشهد البنك تدفقات جديدة من عملاء أثرياء بلغت 36.2 مليار دولار ما ساهم في زيادة الأصول المستثمرة إلى 3.108 تريليون دولار.

وحققت وحدة إدارة الأصول بالبنك أكبر مكسب بين جميع إداراته، وزادت الأرباح 45 في المئة بفضل بيئة الاستثمار القوية.

(رويترز)