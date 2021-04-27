البيت الأبيض: ضريبة الأرباح الرأسمالية تؤثر في 0.3% فقط من دافعي الضرائب

قال مستشار اقتصادي بارز للبيت الأبيض: إن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية ستؤثر في 0.3 في المئة فقط من دافعي الضرائب في الولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن يقترح بايدن هذا الأسبوع مضاعفة ضريبة الأرباح الرأسمالية تقريباً لتصل إلى 39.6 في المئة لأولئك الذين يكسبون أكثر من مليون دولار سنوياً فيما سيكون أعلى معدل للضريبة على مكاسب الاستثمار منذ عشرينات القرن الماضي.

وقال بريان ديسي، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إن مقترح زيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية الذي سيُعلن قريباً سيعامل مكاسب الاستثمار بنفس معاملة أجور أعلى الفئات دخلاً وسيطبق فقط على الأفراد الذين يكسبون أكثر من مليون دولار سنوياً أو حوالي 500 ألف أسرة أمريكية.

وأبلغ الصحفيين «نحتاج إلى أن نفعل شيئاً ما لتحقيق المساواة بين الضريبة على العمل والضريبة على الثروة في هذا البلد... ذلك هو السبب في أن الإصلاحات التي سيحددها الرئيس تركز على هذه الشريحة الصغيرة العليا من الناس».

وأضاف أنه لا يوجد دليل على تأثير كبير لمعدلات ضريبة الأرباح الرأسمالية في الاستثمار طويل الأجل.

(رويترز)