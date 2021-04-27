«الإمارات للألمنيوم» تبدأ تشغيل توسعة مصهر الطويلة

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن بدء تشغيل القسم الأول من مشروع توسعة مصهر الشركة في منطقة الطويلة، وسيتم الآن تعزيز 26 خلية اختزال جديدة في خط الإنتاج 1 في الطويلة لإنتاج حوالي 30 ألف طن من الألمنيوم سنوياً.

وتعمل شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» على بناء 66 خلية اختزال جديدة لتوسيع جميع خطوط الإنتاج الثلاثة في موقع الشركة في الطويلة، وسيسهم المشروع في زيادة الطاقة الإنتاجية في منطقة الطويلة بنحو 78 ألف طن من الألمنيوم سنوياً، وسيتم بدء تشغيل توسعة خط الإنتاج 2 ثم خط الإنتاج 3 في وقت لاحق من هذا العام.

وعلى الرغم من التحديات التي خلقتها تداعيات جائحة «كوفيد-19»، بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع 70% ووفقاً للجدول الزمني المحدد.

وقال عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»: «يأتي هذا المشروع للتوسع في طاقتنا الإنتاجية في الطويلة، وفي إطار جهودنا المستمرة لتعزيز كفاءة الإنتاج والاستثمار في فرص النمو ذات العائد المرتفع، وفيما تبرز حاجة العالم إلى الألمنيوم لإعادة البناء بشكل أفضل بعد «كوفيد - 19»، فإن هذا التوسع سيساهم في توفير المزيد من الألمنيوم الذي نحتاج إليه في حياتنا اليومية».

2.1 مليون ساعة

ويعمل حالياً نحو 950 شخصاً في مشروع توسعة مصهر الطويلة، حيث تم إنجاز أكثر من 2.1 مليون ساعة عمل حتى الآن بأداء سلامة عالمي المستوى، مع عدم تسجيل إصابات ناجمة عن العمل.

ومثل جميع خطوط إنتاج الألمنيوم التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تستخدم الشركة تقنياتها الخاصة لصهر الألمنيوم والتي تم تطويرها محلياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستخدم خلايا الاختزال الجديدة في خط الإنتاج 1 و2 تقنية DX لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، في حين أن خلايا الاختزال الجديدة في خط الإنتاج 3 هي تقنية DX + Ultra الخاصة بشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، وتعد كلا التقنيتان من بين أكثر التقنيات كفاءة في استخدام الطاقة في العالم.

الجدير بالذكر أن شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» تطور تقنيتها الخاصة محلياً على مدار أكثر من 25 عاماً. وفي العام 2016، أصبحت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» أول شركة صناعية إماراتية ترخّص تقنياتها الصناعية الأساسية على الصعيد الدولي عبر تصدير تقنية DX + Ultra إلى شركة «ألمنيوم البحرين».

اتفاقيات مرحلية

كذلك أبرمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اتفاقيات مرحلية مبكرة مع شركات في إندونيسيا وكولومبيا من شأنها تصدير تكنولوجيا شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» لبناء مصاهر الألمنيوم.

ومع بدء تشغيل 26 خلية اختزال جديدة، يرتفع العدد الإجمالي لخلايا الاختزال لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في كل من جبل علي والطويلة إلى 2803 خلية، حيث تنتج شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" واحداً من كل 25 طناً من الألمنيوم المنتج في جميع أنحاء العالم، وتعتبر أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم.