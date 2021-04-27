وفاة مواطن وامرأة عربية وثلاثة آسيويين بتصادم مركبتين بالظفرة

أبوظبي:

”الخليج 365”

توفي مواطن وامرأة عربية وثلاثة آسيويين بحادث تصادم مركبتين وقع في منطقة عصب، بالظفرة، كما أدى الحادث لإصابة مواطن نقل للمستشفى.

وكانت إدارة مرور الظفرة بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تلقت بلاغاً بشأن الحادث، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف والدفاع المدني ودوريات الشرطة المختصة إلى الموقع، وتعاملت مع الحادث على وجه السرعة.

وأظهرت التحقيقات أن الحادث وقع بسبب دخول إحدى المركبتين من دون التأكد من خلو الطريق ما أدى لاصطدامهما، وفقدان السيطرة ونشوب حريق فيهما.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة والانتباه عند مفترق الطرق، وعدم الدخول من دون التأكد من خلو الطريق، والالتزام بالسرعات المقررة، وتوخي الحيطة والحذر، وتجنب القيادة عند الشعور بالإرهاق والتعب، لتجنب وقوع الحوادث المرورية.