شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة للتعليم يوعي موظفيه عملياً بمفاهيم السلامة في الحافلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة : الخليج

ألحق مجلس الشارقة للتعليم موظفيه كافة - من مختلف الفئات المساندة - بأحد البرامج التوعوية التي تعنى بالسلامة والصحة المهنية، من خلال استخدام حافلة سلامتك، في إطار النشاط المنظم من هيئة الوقاية والسلامة في حكومة الشارقة .

وجرت توعية الموظفين بمختلف إجراءات السلامة ضمن مبادرة (حافلة سلامتك) التي تتقاطر مع مختلف الرؤى التنظيمية بشأن رفع المفاهيم المتجددة في مجال الوقاية والسلامة وتأهيل المعنيين بمهارات التعامل مع الأخطار والتعرف إليها وتجنبها .

ومن خلال الحافلة التي وقفت أمام مبنى المجلس في مدينة الشارقة، تلقى المشاركون، صباح أمس الثلاثاء، شروحاً نظرية من خلال اطلاعهم على مواد فلمية مرئية قدمت باللغتين العربية والأوردية في مجالات الوقاية عبر مبادرة «حافلة سلامتك»، واستمعوا وتابعوا مختلف الطرق للتعامل مع الأخطار التي قد تقع.

وجرى تدريب المشاركين بعد أن صعدوا إلى تلك الحافلة، من خلال إمكاناتها المتطورة والتي جهزت بالتقنيات اللازمة، لدعم التوسع الثقافي في مجالات الوقاية والسلامة ولترسيخ رؤية وأهداف هيئة الوقاية والسلامة لنشر الثقافة التوعوية .

وتتناول مبادرة «حافلة سلامتك» عدداً من العروض التعريفية التثقيفية الخاصة بمحاور الصحة والسلامة المهنية عبر عدة موضوعات، أهمها أساسيات السلامة والصحة المهنية وإدارة المخاطر في المباني وآلية إجراء التفتيش اليومي من أجل التأكد من سلامة المبنى، إضافة إلى سلامة مخرجات الهروب والتأكد من سلامة نظام الإنذار وسلامة المصاعد، إضافة إلى الإجراءات اللازمة لتصحيح أي مخاطر في حال تواجدها منعاً لوقوع الحوادث .