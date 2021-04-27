شكرا لقرائتكم خبر عن «بلو أوريجين»: اختيار «سبايس إكس» للعودة إلى القمر خطأ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- أ.ف.ب

تقدمت شركة «بلو أوريجين»، الاثنين، بشكوى اعتراضاً على قرار وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» اختيار شركة «سبايس إكس» لبناء المركبة التي ستتولى مستقبلاً نقل رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر.

واعتبرت «بلو أوريجين» المملوكة للملياردير جيف بيزوس في تصريح أن عيوباً شابت عملية اختيار «ناسا» برنامج المركبة القمرية، وأشارت إلى أنها «غيرت قواعد اللعبة في اللحظة الأخيرة».

وأضافت أن هذا «القرار يلغي فرض المنافسة (...) ، ولا يؤخر فقط بل يعرض أيضاً للخطر عودة الولايات المتحدة إلى القمر» المقررة حتى الآن سنة 2024، وأشارت إلى أن هذه الأسباب هي التي حدت بها إلى التقدم بشكوى إلى مكتب محاسبة الحكومة، وهي وكالة تابعة للكونجرس الأمريكي.

وكانت «ناسا» أعلنت قبل أكثر من أسبوع أنها اختارت لتولي مهمة العودة إلى القمر شركة «سبايس إكس» المملوكة للملياردير إيلون ماسك وصاروخها «ستارشيب» الذي لا يزال قيد التطوير، وتبلغ قيمة العقد مع الشركة نحو 2.9 مليار دولار.

ورأت «بلو أوريجين» أن «ناسا» أخطأت في تقدير المخاطر الناجمة عن اختيار حل «سبايس إكس» المتمثل في بناء «مركبة جديدة تماماً»، إذ أن «تطويرها صعب»، بحسب الشكوى، وتُجرى اختبارات على نماذج أولية لهذا الصاروخ في تكساس حالياً، لكن أحدث هذه الاختبارات انتهت إلى انفجارات، وشددت على أن اختيار «ناسا» فائزاً واحداً فقط لا اثنين، خلافًا لما تم التأكيد عليه «أثناء عملية تقديم» العروض، يشكل «خطراً كبيراً» لأنه يحرمها «خطة احتياطية»، وأبدت خشيتها من أن يؤدي هذا القرار إلى «احتكار محتمل لكل مهام الاستكشاف المستقبلية».

وأسفت «بلو أوريجين» التي قدمت عرضها مع ثلاث شركات كبرى في صناعة الطيران هي «لوكهيد مارتن» و«نورثروب غرومان» و«دريبر» لكون «ناسا» جعلت السعر (التكلفة على الحكومة) العنصر الأهم في عملية الاختيار. وطالبت الشركة الوكالة الأمريكية بإلغاء ترسية العقد وبالإعلان عن استدراج عروض جديد مع توضيح المبالغ المتوافرة.