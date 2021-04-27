الاقتصاد

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. وسعر الطماطم يرتفع لـ 6 جنيهات

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 27-4-2021  الموافق 15 من رمضان استقرارا فى أسعار جميع أصناف الخضروات مع ارتفاع في أسعار الطماطم بحسب الأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة. 

 

وسجلت البطاطس 2-3 جنيهات للكيلو، يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وتراوحت البسلة بين 3-6 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الملوخية بين7-11 جنيها للكيلو. 

 

وارتفعت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3-6 جنيهات للكيلو مقابل 1.5-3 جنيهات للكيلو وسجل البصل من 2-4.5 جنيه للكيلو وأسعار الباذنجان عند 3-5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر بين 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه.

 

واستقر سعر الكوسة ليتراوح بين 2-5 جنيهات وأسعار الفاصوليا بين 5-9 جنيهات للكيلو، واستقرت  أسعار البامية لتتراوح بين 35-40 جنيها للكيلو واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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