شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 27-4-2021 الموافق 15 من شهر رمضان المبارك استقرارا فى أسعار الدواجن بجميع أصنافها بالإضافة إلى استقرار أسعار البيض.

وقال إبراهيم السيد- تاجر دواجن- إن أسعار الدواجن استقرت مع نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان، حيث يتراوح سعر الكيلو للمستهلك للدواجن البيضاء بين 28-32 جنيها، مشيرا في تصريحات لليوم السابع، إلى أن أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 37-40 جنيها للكيلو، بينما أسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 30-37 جنيها للدجاجة وزن كجم أو 1.1 كجم.

وفيما يخص أسعار البيض فسجلت أسعار كرتونة البيض "الأبيض" 33-35 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك ببين 36-40 جنيها للكرتونة.