شكرا لقرائتكم خبر عن "فواز الحكير" توقع اتفاق امتياز تجاري مع "فناك دارتي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه عن توقيع اتفاقية امتياز تجاري “فرنشايز" مع "فناك دارتي" (Fnac Darty)، وتوسعة شبكة متاجر " ألف" (Aleph) البائع الرسمي لشركة Apple في أنحاء المملكة وافتتاح أول متجر "ديكاتلون" (Decathlon) في جدة.

وتتماشى الاتفاقية مع فناك دارتي مع استراتيجية فواز الحكير بتطوير نموذج أعمالها ليلبي مختلف أنماط الحياة العصرية وذلك من خلال تنويع وتوسيع محفظة علاماتها التجارية ليضم الإلكترونيات، والوسائط المتعددة، بحسب بيان الشركة على موقع "تداول".

وتعد "فناك دارتي" علامة تجارية فرنسية رائدة في تجارة التجزئة الإلكترونية والترفيهية في أوروبا، حيث تشغل حالياً 908 متجراً في مختلف أنحاء العالم ومن ضمنها 346 امتيازاً تجارياً.

ومن المقرر أن يفتتح أول متجر "فناك دارتي " في المملكة أبوابه في عام 2022، والذي سيمثل وجهة متكاملة للاحتياجات الترفيهية، حيث سيوفر مجموعة من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية من علامات تجارية متعددة، والأجهزة المنزلية، والقرطاسية، والكتب، والمنتجات الثقافية، والخدمات ذات القيمة المضافة.

كما تواصل الحكير تعزيز شبكة متاجر " ألف" (Aleph)، البائع الرسمي لشركة Apple لبيع وتوزيع منتجات Apple في المملكة، من خلال افتتاح فرع جديد في يو ووك الرياض في 18 أبريل 2021 والذي سيليه افتتاح ثلاث متاجر أخرى بحلول نهاية مايو 2021. ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي لمتاجر "ألف" (Aleph) إلى20 خلال الـ18 شهراً القادمة.

وفي نفس الإطار، تعلن الحكير أيضاً عن افتتاحها أول متجر في المملكة للعلامة التجارية العالمية للمستلزمات الرياضية "ديكاتلون" (Decathlon) في جدة في 10 أبريل 2021.

وسيتبع المتجر الأول، الذي يغطي مساحة قدرها 3,358 متر مربع، ثلاث متاجر أخرى سيتم افتتاحها خلال العام 2021 في الرياض. تعتبر اتفاقية امتياز الحكير مع "ديكاتلون" (Decathlon)، التي كانت قد أعلنت عنها الشركة في 12 يوليو 2020، خطوة هامة في استراتيجيتها الهادفة إلى تنويع متاجرها لتلبية اسلوب حياة نشط وصحي للمواطنين والمقيمين في المملكة.

وأعلنت الشركة في مطلع الشهر الجاري عن موافقة مجلس الإدارة على تخصيص 8.9% من رأس مال شركة المراكز المصرية للتطوير العقاري، شركة شقيقة، لصالح مجموعة التجزئة مصر، وهي شركة تابعة للحكير، مقابل الذمم المدينة القائمة والبالغة 354.7 مليون جنيه مصري (84.4 مليون ريال).