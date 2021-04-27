شكرا لقرائتكم خبر عن المتقدمة للبتروكيماويات تكشف عن انتهاء مدة مذكرة التفاهم مع "العالمية للصناعات التحويلية" دون اتفاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة"، عن انتهاء مدة المذكرة مع الشركة العالمية للصناعات التحويلية (GDI) وعدم الوصول لاتفاق بين الطرفين بشأن المشروع.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إنه لا توجد أي تكاليف جوهرية أو مؤثرة مرتبطة بهذا الحدث.

وكانت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات قد أعلنت في نوفمبر 2017 عن توقيع مذكرة مدتها ستة أشهر، مع الشركة العالمية للصناعات التحويلية (GDI)، تتضمن الملامح الرئيسية لاتفاقية تطوير مشروع صناعة تحويلية لمعالجة الـ (Pygas) والـ (Pyoil) في مدينة الجبيل الصناعية الثانية بالمملكة العربية السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 171 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، مقابل أرباح بلغت 104 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع أسعار مبيعات منتج البولي بروبيلين بنسبة 36%، بالإضافة إلى ارتفاع حصة الأرباح من الاستثمار في شركة اس كي ادفانسد المحدودة (شركة تابعة بجمهورية كوريا الجنوبية) بنسبة 187%.

وارتفعت المبيعات إلى 632 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 535 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.