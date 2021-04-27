شكرا لقرائتكم خبر عن تمارا السعودية تحقق نمواً شهرياً يصل إلى 170% منذ بدء عملها في سبتمبر 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال عبد المجيد الصيخان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة تمارا السعودية، إن شركته تحقق نموا شهريا يصل إلى 170% منذ أول شهر عمل لها في السوق في سبتمبر 2020.

وأضاف أن نموذج عمل شركته يقوم على طريقتين وهو شراء العميل لمنتج وتتيح له تمارا الدفع بعد 30 يوما، والنموذج الثاني هو شراء العميل لمنتج مع إمكانية سداده على 3 دفعات، مؤكدا أن أكبر المنتجات طلبا على منصة تمارا هي الأزياء، بحسب موقع قناة العربية.

أعلنت شركة التقنية المالية الناشئة تمارا أول شركة تقنية مالية تحصل على تصريح من قبل البنك المركزي السعودي (ساما) لتقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً، في يناير الماضي، عن إغلاق جولة استثمارية في مرحلة (سبيد) بقيمة 22.5 مليون ريال ما يعادل 6 ملايين دولار بقيادة صندوق إيمبكت 46 للاستثمار الجريء.

وتأسست تمارا في بدايات عام 2020 على يد رائد الأعمال عبدالمجيد الصيخان الشريك المؤسس لنعناع ومؤسس تطبيق هبلي إضافة لشركائه تركي بن زرعة وعبدالمحسن البابطين اللذان يأتيان من خبرة متنوعة في عدة شركات عالمية.

وفي وقت سابق، أظهر تقرير فنتك السعودية السنوي تسارع نمو صناعة التقنية المالية في المملكة العربية السعودية، حيث ازداد عدد شركات التقنية المالية التي بدأت أعمالها التشغيلية بواقع 3 أضعاف في العام 2020 ليصل إلى 60 شركة بعد أن كان عددها 20 شركة في عام 2019م.

وكشف التقرير الذي تصدره مبادرة فنتك السعودية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودية، وجود أكثر من 100 شركة ناشئة في مجال التقنية المالية في مرحلة الفكرة أو مرحلة ما قبل إطلاق المنتج.

فيما أشار التقرير الذي يرصد أهم التطورات التي حدثت خلال العام الماضي في مجال التقنية المالية في المملكة، وخصوصا الموجهة نحو دعم تنمية مجال التقنية المالية إلى ارتفاع عدد الصفقات التمويلية للفترة ما بين 2019-2020، حيث من المتوقع أن تصل قيم المعاملات في قطاع التقنية المالية في المملكة إلى أكثر من 123 مليار ريال سعودي بحلول عام 2023 وفقا إلى منصة Statista.