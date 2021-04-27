شكرا لقرائتكم خبر عن "المعمر" و"أبونيان" تتفقان مع "موبايلي" على إنشاء مركز بيانات خضراء بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي أس" ومجموعة أبونيان القابضة، مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، لإنشاء مركز بيانات خضراء في السعودية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، مذكرة التفاهم بغرض توفير إطار عام لتسهيل التعاون والتعاون فيما بينها لإنشاء مركز بيانات خضراء في السعودية يستخدم مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.

وأوضحت الشركة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز وإدامة التآزر فيما بينها في إنشاء مشروع مراكز البيانات الخضراء استنادا إلى مبادئ المعاملة بالمثل والتكامل، في مجالات خبراتهم المتعلقة بتقديم حلول مركز البيانات الشاملة بالإضافة إلى تقديم فوائد مركز البيانات للتشغيل الكامل للطاقة النظيفة والمستدامة من أجل مستقبل أخضر مشرق.

وكانت شركة "المعمر" قد أعلنت في مطلع أبريل الجاري، عن توقيع عقد تشغيل وصيانة البنية التحتية الرقمية لعدد 72 مستشفى بالمنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية بنحو 58.48 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وكانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" قد وقعت اتفاقية مع شركة "إن تتش هيلث" جزء من مجموعة تيلادوك هيلث العالمية والرائدة في تقنيات الطب الاتصالي والمستخدمة من أكبر مقدمي الخدمات الصحية في العالم، وذلك لإنشاء عيادات افتراضية عبر بناء منظومة رقمية باستخدام التقنية السحابية.

كما وقعت "المعمر" أيضا مذكرة تفاهم مع شركة جامعة الملك سعود الصحية للعمل على تطوير إطار عمل بينهما لتقديم خدمات طبية مشتركة من خلال العيادات الافتراضية وإنشاء وتشغيل العيادات الافتراضية الطبية.

يذكر أن مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات، وافق على زيادة رأس مال الشركة 25% من 200 مليون ريال إلى 250 مليون ريال عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.