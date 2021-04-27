شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة (أوبك +) الفنية تبقي توقعات نمو الطلب على النفط بلا تغيير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبقت اللجنة الفنية المشتركة المنبثقة عن مجموعة أوبك والحلفاء (أوبك +) على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير خلال اجتماع عقدته أمس الاثنين.

وتتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفاع الطلب العالمي على النفط 5.95 مليون برميل يوميا في العام الحالي، بحسب وكالة رويترز.

ويترقب المستثمرون اجتماع "أوبك بلس" الذي يجمع بين منظمة "أوبك" وحلفائها المستقلين لمناقشة احتمالات التدخل مجددا لتغيير مستويات الإنتاج ومواجهة تداعيات جائحة كورونا على السوق.

تراجعت أسعار نفط برنت الاثنين، على خلفية مخاوف من أن تصاعد وتيرة الإصابات بكوفيد-19 في الهند، سيبدد الطلب على الوقود في ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى جانب تغيير المستثمرين للمراكز قبيل زيادة مزمعة في إنتاج "أوبك+" النفطي اعتبارا من مايو.

هذا، وتصارع العديد من الدول للسيطرة على فيروس كورونا، ففي الوقت الذي نجحت فيه دول كالمملكة المتحدة في السيطرة على تفشي الفيروس، تواجه دول أخرى أبرزها الهند كارثة إنسانية بسبب الزيادة القياسية في الإصابات والتي تصل إلى 350 ألف حالة بشكل يومي.