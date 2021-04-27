شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار اللحوم البلدى سجلت اليوم الثلاثاء 27 - 4-2021، استقرارا بمحلات الجزارة والهايبر ماركت.

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز، 120-140 جنيها، سجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

واستقر سعر كباب الحلة، عند 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.