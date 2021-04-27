شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأخضر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات الأسبوع على اللون الأخضر على الرغم من كون تفشي الفيروس التاجي في الهند لا يزال خطير، حيث تم تسجيل ما يقرب من 350 ألف حالة إصابة يومية جديدة أمس الأحد هناك، إلا أن أعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن كونها ستوفر على الفور المواد الخام اللازمة لإنتاج لقاح كورونا في الهند والذي جاء عقب تعهد كل من بريطانيا، فرنسا وألمانيا بتقديم المساعدة للهند خلال عطلة نهاية الأسبوع، قد حفز بشكل أو بأخر شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار الخدمات والتي أوضحت اتساعاً 0.7% مقابل الثبات عند مستويات الصفر والتي عدلت من انكماش 0.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.17% ليربح 3.24 نقطة ويصل إلى المستوى 1,918.22، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.26% ليربح هو الأخر 74.73 نقطة ويصل إلى المستوى 29,095.36.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.63% ليربح 32.56 نقطة ويصل إلى المستوى 5,168.01، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.44% ليربح هو الأخر 15.16 نقطة ويصل إلى المستوى 3,489.33.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.22% ليربح 62.81 نقطة ويصل إلى المستوى 29,141.56، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.62% ليربح هو الأخر 19.84 نقطة ويصل إلى المستوى 3,205.94.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.58% ليربح 73.16 نقطة ويصل إلى المستوى 12,650.64، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.06% ليربح هو الأخر 4.39 نقطة ويصل إلى المستوى 7,065.10.