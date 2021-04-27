شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على اللون الأحمر والأنظار على قرارات وتوجهات بنك اليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على اللون الأحمر مع تنامي القلق من تفاقم تفشي الفيروس التاجي في الاقتصاديات الناشئة من الهند إلى البرازيل والتي تدفع بنظام الرعاية الصحية إلى حافة الهاوية وعودة القيود في العديد من المناطق على مستوى العالم بما في ذلك العاصمة اليابانية طوكيو ومدينة أوساكا اليابانية للحد من انتشار عدى الفيروس التاجي، بينما العالم المتقدم يسير على مسار تعافي أكثر ثباتاً مع وتيرة أسرع للتطعيمات خلال الآونة الأخيرة.

هذا وتتوجه أنظار المستثمرين حالياً إلى فعليات اجتماع البنك المركزي الياباني 26-27 نيسان/أبريل في العاصمة اليابانية طوكيو والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسية النقدية لدى بنك اليابان على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، وعلى التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية.

كما تتطلع الأسواق إلى لاحقاً فعليات المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا للتعقيب على قرارات وتوجهات المركزي الياباني، وفي سياق أخر، من المرتقب أن نشهد أيضا من قبل بنك اليابان الكشف عن القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند 0.2% خلال آذار/مارس.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين في وقت لاحق اليوم إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 27-28 نيسان/أبريل في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.46% ليخسر 8.84 نقطة ويصل إلى المستوى 1,909.31، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.27% ليخسر هو الأخر 79.23 نقطة ويصل إلى المستوى 29,047.00.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.39% ليخسر 20.03 نقطة ويصل إلى المستوى 5,057.21، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.43% ليخسر هو الأخر 14.95 نقطة ويصل إلى المستوى 3,426.22.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.21% ليخسر 61.53 نقطة ويصل إلى المستوى 28,891.30، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.26% ليخسر هو الأخر 8.47 نقطة ويصل إلى المستوى 3,209.06.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.04% ليخسر 5.19 نقطة ويصل إلى المستوى 12,645.44، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.41% ليخسر هو الأخر 28.86 نقطة ويصل إلى المستوى 7,016.70.