شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود القهوة الآجلة تتجاوز كل الحواجز– تحليل – 27-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر القهوة مؤخرا اندفاع صاعد قوي متجاوزا بذلك جميع الحواجز ليستقر حاليا فوق مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمستقر عند 139.20 ليؤكد استعداده لتسجيل أهداف إيجابية إضافية خلال الفترة الحالية.

كذلك وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء, يدعم توقعنا الصاعد بتقديمه للعزم الإيجابي الإضافي ليزيد ذلك من فرص الوصول قريبا نحو 147.40 ليشكل ذلك الهدف الأول للتداولات الحالية, وبتجاوزه لهذا الحاجز قد تمتد التداولات نحو 155.90 خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.20 و 147.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد