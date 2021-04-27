شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين دون أي جديد- تحليل - 27-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر الزوج حتى هذه اللحظة بانحصاره المتكرر ما بين دعم القناة الصاعدة المستقرة عند 129.80 بينما يستمر مستوى 130.80 بتشكيل حاجز قوي امام المحاولات الصاعدة.

لذلك, سنبقى على الحياد لحين تجاوز السعر لإحدى هذه المحاور لنتمكن من تحديد الأهداف الرئيسية كما هو مذكور بالتقرير السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.80 و 129.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور