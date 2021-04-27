شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير على مسار الباوند مقابل الين الهابط-تحليل - 27-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر الزوج الهابط حتى هذه اللحظة نظرا لثباته السلبي المتكرر دون مستوى 151.80 والذي يشكل بدوره مقاومة رئيسية أمام التداولات الهابطة, كذلك استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد من فرص هبوط التداولات قريبا نحو 148.70 ومن ثم لننتظر تسجيله للهدف الرئيسي المتمركز عند 147.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.10 و 148.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط