الاقتصاد

لا تغيير على مسار الباوند مقابل الين الهابط-تحليل - 27-4-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر الزوج الهابط حتى هذه اللحظة نظرا لثباته السلبي المتكرر دون مستوى 151.80 والذي يشكل بدوره مقاومة رئيسية أمام التداولات الهابطة, كذلك استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد من فرص هبوط التداولات قريبا نحو 148.70 ومن ثم لننتظر تسجيله للهدف الرئيسي المتمركز عند 147.85.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.10 و 148.70

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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