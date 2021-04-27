شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقدم إشارة ايجابية– تحليل - 27-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر البلاتين إشارة إيجابية بثباته مؤخرا فوق مستوى 1230.00 ليعزز بذلك سيطرة الميل الصاعد والناتج عن تمركزه ضمن محاور القناة الرئيسية الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.

لذلك, سنستمر بترجيح التداولات الصاعدة للفترة الحالية ولنتوقع باستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي, وصول السعر أولا نحو 1290.00 ومن ثم ليحاول الضغط على الحاجز المستقر قرب 1350.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1230.00 و 1290.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد