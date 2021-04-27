شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتجاوز المقاومة– تحليل- 27-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتشكيله لتداولات صاعدة متجاوزا بذلك المقاومة المستقرة عند 4.3800 ليؤكد بذلك انتقاله لمسار صاعد جديد ولنلاحظ تسجيله بذلك لهدف جديد بوصوله نحو 4.4400 بتداولات هذا الصباح.

نتوقع بتشكيل المقاومة المخترقة لمستوى دعم جديد, وباستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بوصوله نحو مستوى تشبع الشراء, استمرار تشكيل السعر لموجات صاعدة ليحقق بذلك الأهداف الإضافية المتمركزة عند 4.5000 و 4.6400 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.3800 و 4.5000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد