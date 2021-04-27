شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك عملية إعادة اختبار لدعم العلم المثلثي الهابط المكسور سابقاً وارتد هبوطاً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، بانتظار التوجه نحو 0.9100 الذي يمثّل محطتنا الأولى، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 0.8990 كمحطة تالية.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط الثبات دون 0.9200.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9080 والمقاومة 0.9170

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط