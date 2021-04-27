شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يجتاز المقاومة – تحليل - 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختراق مستوى 0.7765 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق الأهداف التي تبدأ عند 0.7835 ثم 0.7900، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع.

يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستويات 0.7765 و0.7720.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7765 والمقاومة 0.7860

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد