شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت محاولة لكسر مستوى 65.10 لكنه ارتد صعوداً ليستقر فوق المتوسط المتحرك 50، مما يبقي على توقعاتنا الإيجابية قائمة وفعالة للفترة القادمة، تدعمها إشارة التقاطع الإيجابي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار زيارة مستويات 69.00 ثم 70.00 كأهداف تالية.

الثبات فوق 65.10 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضغط على السعر لاختبار مستوى 62.95 مبدئياً قبل تحديد مصير الاتجاه التالي بشكل أوضح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.50 والمقاومة 67.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد