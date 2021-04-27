شكرا لقرائتكم خبر عن النفط لا يزال عالق – تحليل - 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالتذبذب بين مستويات تأكيد الاتجاه التي تتمثل بالمقاومة 62.20 والدعم الذي يرتفع الآن إلى 61.25، وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد المستويات المذكورة لتحديد أهدافه التالية بشكل أدق.

نذكر بأن اختراق المقاومة سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 65.60، بينما يمثل كسر الدعم عامل سلبي سيضغط على السعر لاختبار 59.85 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.60 والمقاومة 63.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي