شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستأنف الارتفاع – تحليل - 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الفضة بتقديم تداولات إيجابية بعد الارتكاز على دعم القناة اللحظية الصاعدة، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، بانتظار زيارة مستوى 27.00 كهدف تالي.

الثبات فوق 25.50 مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة، حيث إن كسره سيضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.90 والمقاومة 26.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد