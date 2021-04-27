شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب محاولة لكسر دعم القناة الصاعدة لكنه حافظ على ثباته فوقه، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمي السعر من تكبّد مزيد من الخسائر، بانتظار التوجه نحو مستويات 1800.00 ثم 1838.00 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستويات 1773.00 ثم 1765.00 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول إلى الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1765.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد