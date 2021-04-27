شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يقترب من الهدف – تحليل - 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بقوة يوم أمس ليكسر مستوى 1.2400 ويقترب من هدفنا المنتظر عند 1.2365، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 1.2300 كهدف تالي.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.2440 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2330 والمقاومة 1.2450

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط