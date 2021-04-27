شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يخترق المقاومة – تحليل - 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخطّى زوج الدولار مقابل الين مقاومة القناة الهابطة واستقر فوقها، مما يقود السعر للتحول نحو الارتفاع والتوجه لتحقيق مكاسب تصل إلى 109.22، مع الإشارة إلى أن السعر يحتاج لاختراق 108.30 لتأكيد استمرار الميل الصاعد.

لذلك، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 107.70 والثبات بإغلاق يومي دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.70 والمقاومة 108.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد