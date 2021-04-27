شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول بإيجابية – تحليل - 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول مستوى 1.3900، ويواجه تعارضاً بين العوامل الفنية، مما يجعلنا نفضل الاستمرار في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال اختراق المقاومة 1.3920 أو كسر الدعم 1.3855.

نشير إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر لمواصلة الارتفاع والتوجه نحو 1.4000 بشكل مباشر، بينما يمثل كسر الدعم مفتاح استئناف الميل الهابط الذي يستهدف مستويات 1.3800 – 1.3785 على المدى القريب.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3820 والمقاومة 1.3980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي