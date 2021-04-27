شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يختبر أرضية الدعم – تحليل - 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً لمستوى 1.2064 وارتد صعوداً من هناك، ليحافظ على استمرارية السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 1.2170 كمحطة رئيسية تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1.2064 والثبات دونه سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2020 والمقاومة 1.2180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد