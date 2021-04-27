شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 1.565 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 1.59 ريال، حيث يقابل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1.50 ريال كمستوى اول خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.61 ريال



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.53 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.58 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط