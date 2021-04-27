شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ودام الغذائية (WDAM) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقجوة سعرية خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 5.11 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 5.60 ريال، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من التحرك لاسفل للوصول لمستوى الدعم 4.80 ريال كمستوى اول ثم 4 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.70 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.80 وبين مستوى المقاومة هو 5.13 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط