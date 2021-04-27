شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS) يشهد اداء سلبي -تحليل صباحي- 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 5.17 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 5.40 ريال، ويعكس مؤشر استوكاستيك ظهور انحراف سلبي، مما نتوقع معه امكانية تراجع السهم مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 4.80 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.40 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.05 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.24 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط