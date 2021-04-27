شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي (ABK) يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة ليغلق عند اعلى مستوى له خلال الجلسة وهو 210 فلس، كما تمكن السهم من تجاوز القناة الهابطة متوسطة الأجل، والذي يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 215 فلس كمستوى اول ثم 225 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى204 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 207 وبين مستوى المقاومة هو 215 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد