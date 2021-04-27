شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا فنادق (IFAHR) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 46.80 فلس، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق اشارة بيع، مما يمهد الطريق امام السهم للانخفاض مرة اخرى لمستوى الدعم 44 فلس كمستوى اول ثم 35 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 50 فلس



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 45.4 فلس وبين مستوى المقاومة هو 47.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط