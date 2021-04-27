شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك ريت (BAITAKREIT) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 1059 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستويات قد تصل الى 1050 فلس كمستوى اول ثم 1040 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1070 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1053 فلس وبين مستوى المقاومة هو 1063 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط