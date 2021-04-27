شكرا لقرائتكم خبر عن حيات كوم (HAYATCOMM) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 68.2 فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة منخفضا عند مستوى 70 فلس، كما نلاحظ ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 66 فلس كمستوى اول ثم 60 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 73 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 66.2 فلس وبين مستوى المقاومة هو 69.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط