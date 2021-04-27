شكرا لقرائتكم خبر عن سفن (SHIP) يواصل تراجعه -تحليل صباحي- 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 423 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 430 فلس، والذي فشل في تجاوزها طيلة الشهر الحالي، كما اطلق مؤشر استوكاستيك اشارة بيع، لذلك نتوقع انخفاضا لمستويات اقل قد تصل الى 415 ثم 395 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 430 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 421.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 425.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط