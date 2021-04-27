شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 585 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 580 فلس، كما تمكن السهم من تجاوز الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز مما يشير الى امكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة التالي عند 605 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 577 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 582.0 وبين مستوى المقاومة هو 591.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد