شكرا لقرائتكم خبر عن شمال الزور (AZNOULA) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 256 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل مستوى الدعم السابق عند 258 فلس، مما يعد اشارة سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 245 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 262 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 251 وبين مستوى المقاومة هو 258 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد